Семья пропала в тайге год назад: почему прекратили поиски. Больше года прошло с тех пор, как в лесах Красноярского края пропала семья Усольцевых — Сергей, Ирина и их пятилетняя дочь Арина.
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