В Краснодарском крае полицейские задержали подозреваемого в незаконном культивировании наркосордержащих растений

В Тихорецком районе при проведении рейдовых мероприятий в рамках межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции «Мак-2024» сотрудники полиции задокументировали факт незаконного культивирования наркосодержащих растений.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии