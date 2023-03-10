Днепр становится горячим: На Большом Потемкине у Херсона идут бои, а в Алешках ВСУ готовят укро-десант из местных «ждунов»

Замминистра обороны Украины Маляр все знает о русских снарядах, способных в полете разворачиваться на 180 градусов Александр Ситников Фото: Андрей Рубцов/ТАСС Американская информационная помойка под громким названием Институт изучения войны (ISW) сообщила в своей сводке за 7 марта: «Украинские силы пытаются провести операции через реку Днепр… российская 126-я отдельная гвардейская бригада береговой обороны (22-й армейский корпус, Черноморский флот) отразила попытку Украины высадиться на острове Великий Потёмкин к югу от Херсона».