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Днепр становится горячим: На Большом Потемкине у Херсона идут бои, а в Алешках ВСУ готовят укро-десант из местных «ждунов»

Днепр становится горячим: На Большом Потемкине у Херсона идут бои, а в Алешках ВСУ готовят укро-десант из местных «ждунов»

Замминистра обороны Украины Маляр все знает о русских снарядах, способных в полете разворачиваться на 180 градусов Александр Ситников Фото: Андрей Рубцов/ТАСС Американская информационная помойка под громким названием Институт изучения войны (ISW) сообщила в своей сводке за 7 марта: «Украинские силы пытаются провести операции через реку Днепр… российская 126-я отдельная гвардейская бригада береговой обороны (22-й армейский корпус, Черноморский флот) отразила попытку Украины высадиться на острове Великий Потёмкин к югу от Херсона».

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