Поэтесса Алла Боссарт любит Россию

Конунг Ингвар Поэтесса Алла Боссарт( ну которая лысая) любит Россию. Я верю.Потому что тли на ветке смородины тоже, наверно, любят свою ветку, дескать, как приятно впиваться жадными жвалами в нежную мякоть листа.