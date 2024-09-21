Пицца на сковороде за 10 минут

Обед или ужин, приготовленный всего за несколько минут, — мечта миллионов женщин. После долгого трудового дня на основной работе им так хочется расслабиться, полежать с книгой на диване или посмотреть сериал, но голодная семья стучит ложками по столу, требуя пищи.
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