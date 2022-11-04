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Украинцы потребовали "убрать" Зеленского после его слов о Путине

Украинцы потребовали "убрать" Зеленского после его слов о Путине

Global Look Press/Ukraine Presidents Office/Keystone Press Agency Украинцы резко раскритиковали своего президента Владимира Зеленского после его заявления о об отказе посетить саммит G20 в случае прибытия туда российского лидера Владимира Путина.

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