Украинцы потребовали "убрать" Зеленского после его слов о Путине

Global Look Press/Ukraine Presidents Office/Keystone Press Agency Украинцы резко раскритиковали своего президента Владимира Зеленского после его заявления о об отказе посетить саммит G20 в случае прибытия туда российского лидера Владимира Путина.
Global Look Press/Ukraine Presidents Office/Keystone Press Agency Украинцы резко раскритиковали своего президента Владимира Зеленского после его заявления о об отказе посетить саммит G20 в случае прибытия туда российского лидера Владимира Путина.
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