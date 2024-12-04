Планы НАТО и Зеленского начали конфликтовать

Эксперты нашли противоречие между интересами Трампа и приглашением Украины в НАТО @ Celestino Arce/Reuters Tекст: Евгений Поздняков Офис Зеленского повышает требования для начала дипломатического урегулирования конфликта.
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