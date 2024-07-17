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Политика как она есть

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В ГУМе появилась услуга — душ за 1000 рублей в роскошном интерьере

В ГУМе появилась услуга — душ за 1000 рублей в роскошном интерьере

А вы знали, что в минуте ходьбы от Красной площади любой желающий может посетить душ, заплатив 1000 рублей? За эти деньги вы получите в полное распоряжение душевую комнату с туалетом, махровым халатом, тапочками и мыльными принадлежностями.

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