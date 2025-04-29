Расчеты гаубиц Д-20 десантников разгромили склад снарядов и боевиков ВСУ

РИА Новости/Сергей Бобылев Расчеты 152-мм гаубиц Д-20 тульского соединения ВДВ группировки войск "Север" каждый день наносят точные удары по вскрытым военным объектам, позициям, бронетехнике и боевикам ВСУ в интересах группировки войск.
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