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Расчеты гаубиц Д-20 десантников разгромили склад снарядов и боевиков ВСУ

Расчеты гаубиц Д-20 десантников разгромили склад снарядов и боевиков ВСУ

РИА Новости/Сергей Бобылев Расчеты 152-мм гаубиц Д-20 тульского соединения ВДВ группировки войск "Север" каждый день наносят точные удары по вскрытым военным объектам, позициям, бронетехнике и боевикам ВСУ в интересах группировки войск.

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