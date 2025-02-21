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Московский комсомолец в Израиле

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ЦАХАЛ сообщил драматические подробности опознания семьи Бибас

ЦАХАЛ сообщил драматические подробности опознания семьи Бибас

Представитель Армии обороны Израиля:После того, как Национальный центр судебной медицины в сотрудничестве с израильской полицией завершил процесс опознания, представители Армии обороны Израиля сообщили семье Бивас, что их близкие, Ариэль и Кфир Бивас, благословенная память, были опознаны .

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