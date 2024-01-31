Писательница Улицкая в разговоре с пранкерами оправдала теракты Киева в России

Писательница Людмила Улицкая в разговоре с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым и Алексеем Столяровым (Вованом и Лексусом) призналась, что отправляет на Украину гонорары, полученные с продаж ее книг в России, а также оправдала теракты Киева в РФ.
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