Глава победившей на выборах в Германии партии объявил о курсе на «независимость от США» После подсчётов большинства бюллетеней блок ХДС/ХСС занимает первое место на выборах в Германии.
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Глава победившей на выборах в Германии партии объявил о курсе на «независимость от США» После подсчётов большинства бюллетеней блок ХДС/ХСС занимает первое место на выборах в Германии.
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