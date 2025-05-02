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Apple сократит зависимость от Китая и перейдет на чипы из США и Индии

Apple сократит зависимость от Китая и перейдет на чипы из США и Индии

Apple планирует в этом году закупить более 19 миллиардов чипов, произведенных в США. Этот шаг стал частью стратегии по перестройке глобальной цепочки поставок, цель которой — сократить зависимость от Китая и усилить производство iPhone в Индии.

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