Земля как произведение искусства

Коллекция фотографий «Земля как искусство», представленная геологическим комитетом США и НАСА, включает в себя прекрасные сами по себе фотографии, сделанные со спутников «Landsat», на которых можно увидеть все географическое разнообразие нашей планеты.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии