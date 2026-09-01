«Анжи» против «Альтерона», Fight Nights – «Горки». Расписание 2-го тура второго дивизиона Кубка Лиги

Расписание 2-го тура группового этапа второго дивизиона WINLINE Кубка Лиги. Кубок Лиги, второй дивизион, 2-й тур 5 сентября, суббота ФК «ПП» – «Ф» .
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