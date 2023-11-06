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Певицу Мэрайю Кэри обвинили в краже рождественского хита

Певицу Мэрайю Кэри обвинили в краже рождественского хита

На американскую певицу Мэрайю Кэри подали в суд, обвинив ее в плагиате известной рождественской песни All I Want for Christmas is You: музыкант Энди Стоун требует с исполнительницы компенсацию в размере $20 миллионов, сообщает USA Today.

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