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Сбито 490 беспилотников за ночь: ПВО отработала по 21 региону и Черному морю

Сбито 490 беспилотников за ночь: ПВО отработала по 21 региону и Черному морю

Минобороны России сообщило об успешном отражении массированной ночной атаки беспилотников. С вечера до 8:00 утра дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 490 украинских БПЛА самолетного типа над 21 регионом страны и акваторией Черного моря.

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