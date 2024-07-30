Что изменится в жизни россиян с 1 августа

В заключительном месяце лета вступят в силу несколько изменений, которые упростят жизнь граждан. Так, с 1 августа на едином портале будет доступна информация обо всех услугах, полученных в различных органах власти и организациях, а для назначения пособия на ребенка в возрасте до 17 лет по месту фактического проживания или временной регистрации больше не понадобится предоставлять подтверждающий документ, если соблюдены определенные условия.
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