Что изменится в жизни россиян с 1 августа

В заключительном месяце лета вступят в силу несколько изменений, которые упростят жизнь граждан. Так, с 1 августа на едином портале будет доступна информация обо всех услугах, полученных в различных органах власти и организациях, а для назначения пособия на ребенка в возрасте до 17 лет по месту фактического проживания или временной регистрации больше не понадобится предоставлять подтверждающий документ, если соблюдены определенные условия.