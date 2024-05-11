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США потратили на русское наступление в Харьковской области $400 млн: Новый транш

США потратили на русское наступление в Харьковской области $400 млн: Новый транш

США заявили о якобы срочном и неожиданном для них самих транше для Киева в размере $400 млн. Помощь направлена, чтобы справиться с русским наступлением в Харьковской области, как сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен.

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