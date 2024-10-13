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Медведев ответил на идею финского ученого портить машины дипломатов из РФ

Медведев ответил на идею финского ученого портить машины дипломатов из РФ

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев прокомментировал идею сотрудника Внешнеполитического института Финляндии Чарли Салониус-Пастернака, который призвал "повреждать автомобили российских дипломатов".

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