Медведев ответил на идею финского ученого портить машины дипломатов из РФ

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев прокомментировал идею сотрудника Внешнеполитического института Финляндии Чарли Салониус-Пастернака, который призвал "повреждать автомобили российских дипломатов".
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