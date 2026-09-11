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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Никита Крюков: «Каминский настолько полюбил биатлон, что даже при вопросе «а вы бы пошли тренировать в лыжи снова?» говорит «не хочу»

Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Никита Крюков рассказал, что Юрий Каминский не намерен уходить из биатлона.

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