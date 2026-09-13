Уильямс победил Мерфи, реализовав потрясающий камбэк

Трехкратный Чемпион мира Марк Уильямс одержал потрясающую победу, вырвав ее из рук Шона Мерфи, и пробился в финал English Open 2026, сообщает WST Марк Уильямс (фото: WST)Все Новости турнира Результаты, турнирная таблица Все трансляции турнира Все видео турнира Трансляции, расписание - Финал Трансляции, расписание - 1/2 финала Трехкратный Чемпион мира Марк Уильямс провел выдающийся камбек в матче: проигрывая 1-5, он все же одолел Шона Мерфи со счетом 6-5 и завоевал место в финале турнира English Open 2026 в Брентвуде.