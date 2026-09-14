Япония готова поднять ставку до уровня 90-х

Банк Японии, как ожидается, повысит на этой неделе ставку на 0,25 процентного пункта — до 1,25%. Этот низкий уровень (даже для развитых стран) станет максимальным за 31 год, пишет Financial Times.
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