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История длиною в жизнь: Сергей Соловьев, историк «государственной школы»

История длиною в жизнь: Сергей Соловьев, историк «государственной школы»

В этот день, 205 лет назад, 17 мая 1820 года, родился историк Сергей Соловьев. Когда ему было тридцать лет, он поставил перед собой дерзкую, почти невыполнимую задачу — рассказать согражданам обо всем, что происходило с нашей страной и населяющими ее народами, начиная с самых далеких эпох, когда ни русского государства, ни сформированных внутри него этносов еще не было вовсе.

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