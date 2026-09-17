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Царьград

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Пашинян изучает русский язык в академии управления Армении

Пашинян изучает русский язык в академии управления Армении

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что изучает русский язык в академии управления. На саммите ШОС+ в Бишкеке 1 сентября он выступил на армянском языке, что вызвало удивление помощника президента РФ Юрия Ушакова.

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