В какие районы Египта русским лучше не соваться

Дмитрий Гурин

"МИД Великобритании назвал самые опасные районы Египта, которые туристам лучше избегать." ...................... ну смотря каким туристам и из каких стран.... Британцам и штатникам например будут "очень рады" практически во всех странах Южной Америки, да так что на одного туриста даже в самом "демократическом районе" потребуется не меньше одного охранника и один бронежилет как минимум 3-го класса защиты.... а так везде все возможно: если кошелек не украдут то на ходу вые...