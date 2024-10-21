МИД Великобритании назвал самые опасные районы Египта, которые туристам лучше избегать.Путешествия всегда связаны с некоторым риском, который, впрочем, можно минимизировать, посещая только туристические места, избегая криминальных районов и обращаясь за помощью к профессиональным гидам.
В какие районы Египта русским лучше не соваться
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Дмитрий Гурин
"МИД Великобритании назвал самые опасные районы Египта, которые туристам лучше избегать." ...................... ну смотря каким туристам и из каких стран.... Британцам и штатникам например будут "очень рады" практически во всех странах Южной Америки, да так что на одного туриста даже в самом "демократическом районе" потребуется не меньше одного охранника и один бронежилет как минимум 3-го класса защиты.... а так везде все возможно: если кошелек не украдут то на ходу вые...
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