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В какие районы Египта русским лучше не соваться

В какие районы Египта русским лучше не соваться

МИД Великобритании назвал самые опасные районы Египта, которые туристам лучше избегать.Путешествия всегда связаны с некоторым риском, который, впрочем, можно минимизировать, посещая только туристические места, избегая криминальных районов и обращаясь за помощью к профессиональным гидам.

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Комментарии
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Дмитрий Гурин
&quot;МИД Великобритании назвал самые опасные районы Египта, которые туристам лучше избегать.&quot; ...................... ну смотря каким туристам и из каких стран.... Британцам и штатникам например будут &quot;очень рады&quot; практически во всех странах Южной Америки, да так что на одного туриста даже в самом &quot;демократическом районе&quot; потребуется не меньше одного охранника и один бронежилет как минимум 3-го класса защиты.... а так везде все возможно: если кошелек не украдут то на ходу вые...
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