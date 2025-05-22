FT: заявления Трампа после разговора с Путиным шокировали лидеров Европы REUTERS/Kent Nishimura Европейские лидеры ошеломлены заявлениями американского лидера Дональда Трампа, сделанными после его телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным, пишет газета Financial Times (FT).
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