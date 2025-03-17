На трассах Башкирии ограничивают движение транспорта: где введен запрет

РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН, 17 марта, ФедералПресс. С вечера понедельника, 17 марта, на автодороге в Кармаскалинском районе Башкирии продлят ограничение для всех видов транспорта на трассе Улукулево – Кабаково и Суук – Чишма на 10 км (мост через реку Караелга).