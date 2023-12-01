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Любовь Успенская заявила, что певцу SHAMAN расти до звания «легенды» еще 20 лет

Любовь Успенская заявила, что певцу SHAMAN расти до звания «легенды» еще 20 лет

По мнению 69-летней певицы, исполнитель еще не дорос до ее уровня.За кулисами популярной музыкальной премии «Золотой граммофон» отечественная исполнительница Любовь Успенская рассказала, как относится к певцу SHAMAN (настоящее имя музыканта – Ярослав Дронов).

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