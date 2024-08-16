Посол России прокомментировал обыски ФБР в доме журналиста Саймса в США

Посол Антонов выразил обеспокоенность обыском ФБР в доме журналиста Саймса в США Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов прокомментировал обыски ФБР в доме политолога, ведущего «Первого канала» Дмитрия Саймса в США и выразил обеспокоенность происходящим.