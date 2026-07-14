Несекретные мат...
Нет ничего тайногоОбзорно
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Несекретные материалы

14 564 подписчика

О решении МОК отменить бан для России

С одной стороны, надо признать заслугу Дегтярёва, который грамотно и системно гнул эту линию. Как и то, что ставка Путина сработала — через суды и споры вернуть сборную в систему МОК, а не создавать альтернативное движение без Запада.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии