Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Страна и люди

10 391 подписчик

О протестах в Укропии

Тут   третьего  дня   Гнида  отправил в отставку своего  министра обороны  Мыхайла  Фёдорова (кстати,  он вырусь  Фёдоров или   западенець Федорив? Ибо это, как  говорится,  две большие разницы), и в   Укропии   людишки  занялись  своим любимым  делом- протестуцией (ну,  то есть на  протесты вышли).

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии