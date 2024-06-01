Заворотнюк похоронят рядом с Гафтом и Шатуновым на Троекуровском кладбище

Российскую актрису Анастасию Заворотнюк похоронят на Троекуровском кладбище в Москве рядом с актером Валентином Гафтом, музыкантом Юрием Шатуновым и футболистом Федором Черенковым, сообщил Telegram-канал Shot.
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