В РФ предложили вернуть систему оценок за поведение в школах

Депутат муниципального образования посёлка Шушары в Санкт-Петербурге и глава Ассоциации производителей детских товаров и услуг Михаил Ветров предложил вернуть в образовательные учреждения систему оценок за дисциплину, сообщает RT.
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