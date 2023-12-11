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Президент Аргентины Милей назначил свою сестру Карину главой секретариата

Президент Аргентины Милей назначил свою сестру Карину главой секретариата

Новоизбранный президент Аргентины Хавьер Милей, чья инаугурация прошла накануне, 10 декабря, тайно принял присягу у нового правительства страны, а также назначил свою сестру Карину главой секретариата, пишет La Nacion.

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