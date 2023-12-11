Президент Аргентины Милей назначил свою сестру Карину главой секретариата

Новоизбранный президент Аргентины Хавьер Милей, чья инаугурация прошла накануне, 10 декабря, тайно принял присягу у нового правительства страны, а также назначил свою сестру Карину главой секретариата, пишет La Nacion.
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