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Царьград

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"Существовать и клянчить": Панченко пояснила, почему киевский режим радуется ударам и по России, и по Украине

"Существовать и клянчить": Панченко пояснила, почему киевский режим радуется ударам и по России, и по Украине

Последние недели противник активно наращивает атаки вглубь нашей страны. Результаты есть - повреждены НПЗ, горят склады маркетплейсов, под обстрелами оказались многие важные объекты.

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