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Пункт-А

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Маленькая девочка погибла, выпав из окна квартиры на 9 этаже в Астрахани

Маленькая девочка погибла, выпав из окна квартиры на 9 этаже в Астрахани

Трагедия произошла вечером 25 июля на улице Московской. По предварительным данным, двухлетняя девочка, оставшись ненадолго без присмотра взрослых, выпала из окна квартиры, расположенной на девятом этаже и скончалась на месте происшествия.

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