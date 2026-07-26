Маленькая девочка погибла, выпав из окна квартиры на 9 этаже в Астрахани

Трагедия произошла вечером 25 июля на улице Московской. По предварительным данным, двухлетняя девочка, оставшись ненадолго без присмотра взрослых, выпала из окна квартиры, расположенной на девятом этаже и скончалась на месте происшествия.
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