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На Земле началась слабая магнитная буря

На Земле началась слабая магнитная буря

Магнитная буря началась на Земле в субботу вечером — позже, чем ожидали специалисты. Об этом сообщили в Институте прикладной геофизики (ИПГ).

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