Стало известно об усилении пожара в «Крокус Сити Холле»

Пожар в «Крокус Сити Холле» усилился. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости с места событий. Известно, что к тушению возгорания в здании уже привлекается авиация — над «Крокус Сити Холлом» работают несколько пожарных вертолетов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии