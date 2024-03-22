Стало известно об усилении пожара в «Крокус Сити Холле»

Пожар в «Крокус Сити Холле» усилился. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости с места событий. Известно, что к тушению возгорания в здании уже привлекается авиация — над «Крокус Сити Холлом» работают несколько пожарных вертолетов.