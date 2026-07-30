Улица Карганова, сбит человек, примите меры , с таким потоком машин нужно что-то делать!!!!!Скоро школа , кто следующий?!! Донецкая группа новостей.
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Улица Карганова, сбит человек, примите меры , с таким потоком машин нужно что-то делать!!!!!Скоро школа , кто следующий?!! Донецкая группа новостей.
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