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«Пришибленные потолком»: США предлагают отказаться от санкций против нашей нефти

«Пришибленные потолком»: США предлагают отказаться от санкций против нашей нефти

 Запад планирует «уесть» Россию в энергетике, но рискует при этом удавиться сам Андрей Захарченко Фото: Владимир Смирнов/ТАСС Материал комментируют: Алексей Анпилогов Страны Европы одна за другой поднимают лапки вверх и признают, что без российских углеводородов их экономикам не выжить.

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Комментарии
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мЗ
мирас Закироув
Нужно ускоренно помочь порвать технологические цепочки запада
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16 час.
ОТ
Олег Тимофеев
Хороводте хороводте. Мы подождем. Но потом без обид.
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10 час.

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