Более 30 интерактивных локаций представили ученые на выставке «Наука 0+» в Новосибирске

Выставка будет работать всего два дня 13 и 14 ноября с 10:00 до 17:00. За это время каждый желающий может ознакомиться с наработками новосибирских исследователей, а также узнать новую для себя информацию о робототехнике, атомной энергии, радиации, полезных ископаемых, вирусах и биологическом разнообразии нашей планеты.