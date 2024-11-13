Вечерний Новоси...
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Вечерний Новосибирск

100 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • ruslava Митькина
    А призыв ребят со СВО Новосибирска не касается? Или это очередной повод отмыть бюджетные средства? Кстати, сколько де...Мэр Кудрявцев наз...
  • F I
    А почему не к Гундяеву обратились ?Многодетные попро...
  • Михаил Е
    "Что же вы делаете с убитыми котами?"Фургон с мясникам...

Более 30 интерактивных локаций представили ученые на выставке «Наука 0+» в Новосибирске

Более 30 интерактивных локаций представили ученые на выставке «Наука 0+» в Новосибирске

Выставка будет работать всего два дня 13 и 14 ноября с 10:00 до 17:00. За это время каждый желающий может ознакомиться с наработками новосибирских исследователей, а также узнать новую для себя информацию о робототехнике, атомной энергии, радиации, полезных ископаемых, вирусах и биологическом разнообразии нашей планеты.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх