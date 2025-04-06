🪖 НАТО инструкторы научили играть в бейсбол, но не сказали, что автоматом нельзя отбить дроны? Противник в голой лесополке решил побегать от FPV дронов, но что-то пошло не так.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
🪖 НАТО инструкторы научили играть в бейсбол, но не сказали, что автоматом нельзя отбить дроны? Противник в голой лесополке решил побегать от FPV дронов, но что-то пошло не так.
Свежие комментарии