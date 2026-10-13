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В Италии стартовали учения Steadfast Noon по ядерному сдерживанию

В Италии стартовали учения Steadfast Noon по ядерному сдерживанию

Штаб-квартира НАТО в Брюсселе и Верховное главнокомандование Объединенных вооруженных сил альянса в Европе сообщили, что 13 октября начнутся ежегодные учения по ядерному сдерживанию Steadfast Noon («Непоколебимый полдень»).

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