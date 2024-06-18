#Сводка на утро 18 июня 2024 года ▪На Харьковском направлении противник контратакует севернее н.п. Липцы наши позиции в н.
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#Сводка на утро 18 июня 2024 года ▪На Харьковском направлении противник контратакует севернее н.п. Липцы наши позиции в н.
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