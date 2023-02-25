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Алла Пугачева огорчила поклонников внешним видом на концерте Лаймы Вайкуле в Израиле

Алла Пугачева огорчила поклонников внешним видом на концерте Лаймы Вайкуле в Израиле

Зрители встретили Примадонну громкими аплодисментами, однако многие отметили ее плохой вид. Фото: из открытых источников Алла Пугачева и Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) посетили 23 февраля концерт Лаймы Вайкуле в Израиле.

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