Достаем старую кухонную доску и за 20 минут превращаем в новую лимоном, солью и наждачной бумагой

Сложно найти такую кухню, где не завалялось старой разделочной доски. Ее вроде и выкидывать жалко, ведь доска пригодна для резки, и купить новую хочется, поскольку старая доска уже потеряла вид и пахнет старой едой.
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