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Царьград

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Освящение вербы: простая традиция с глубоким смыслом и особенностями применения

Освящение вербы: простая традиция с глубоким смыслом и особенностями применения

Настоятель храма в селе Воскресенка, священник Максим Портнов, объясняет значение освященной вербы на Вербное воскресенье.

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