Во время празднования Рождества Христова полицейские обеспечили общественный порядок в полном объеме

"На территории Российской Федерации около 43 тысяч сотрудников полиции во взаимодействии с военнослужащими Росгвардии, представителями общественных формирований, добровольных народных дружин и работников частных охранных организаций участвовали в обеспечении правопорядка во время рождественских богослужений.