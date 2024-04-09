В Тульской области с 2023 года выявлено 91 нарушение в сфере охоты и сохранения охотресурсов

В прокуратуре Тульской области подведены итоги анализа состояния законности в сфере охоты и сохранения охотничьих ресурсов, осуществления федерального государственного охотничьего контроля на территории региона.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии